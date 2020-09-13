صندوق الاسكان يطلق مشروع الجباية الإلكترونية الشهر المقبل

2020/09/13 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن صندوق الإسكان، مباشرته بمشروع الجباية الالكترونية خلال تشرين الأول المقبل، لتسديد اقساط القروض من قبل المستفيدين.

وقال مدير صندوق الاسكان ضياء موجد عبد الله في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة الصندوق للعام الحالي 2020 تضمنت منح 12 ألف قرض للمستفيدين في عموم البلاد"، مشيرا الى انه "تمكن حتى الان من تنفيذ 75 بالمئة من هذه الخطة على الرغم من الظروف التي مر بها البلد بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقف العمل في الكثير من مجالات الدولة، بيد ان الصندوق استمر بعمله باسلوب التقديم الالكتروني للراغبين بالحصول على القروض".

واضاف أن "الصندوق قام ايضا بفتح التقديم على طلبات الكشف الكترونيا لتسهيل عمل لجان الكشف ابان مدة الحظر وعدم عرقلة العملية الاقراضية".

ونوه عبد الله الى ان "الصندوق سيطلق بداية تشرين الاول المقبل مشروع الجباية الالكترونية لتسديد اقساط القروض من قبل المستفيدين، منبها الى ان الصندوق وبموافقة البنك المركزي ابرم عقدا مع احدى الشركات من اجل تفعيل جميع البطاقات التي تعود الى المواطنين سواء (ماستر كارد) او ( كي كارد) بالنسبة للموظفين والمتقاعدين، الى جانب قيامها باصدار بطاقات خاصة للمستفيدين الكسبة الذين ليس لديهم بطاقات".

وافاد بان "خطة الصندوق تتضمن ايضا تمويل المجمعات السكنية الاستثمارية من خلال منح قروض للمواطنين المسجلين عليها".

وأوضح أن "عدد المجمعات التي يجري تمويلها حاليا 7 مجمعات بواقع 2 ببغداد والبقية موزعة بين المحافظات الاخرى"، لافتا الى "الموافقة على تمويل 15 مشروعا جديدا موزعا بين عموم البلاد تماشيا مع التوجه الحكومي العام لحل ازمة السكن".

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