نائب: لهذا السبب تم تاجيل عقد جلسات البرلمان لاشعار اخر

2020/09/13 | 09:20 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف النائب عن سائرون برهان المعموري، الاحد، عن اسباب تاجيل عقد جلسات البرلمان لاشعار اخر، فيما اشار الى ان هذا لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقاً.

وقال المعموري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "كما هو معلوم فإن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن (8) جلسات خلال الشهر الواحد"، مبيناً ان "طبيعة الدوام في المجلس تقسم خلال الشهر إلى قسمين، أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية".

وأضاف المعموري "ومع بداية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة فقد حققنا في الأسبوع الأول (4) جلسات ، وهذا الأسبوع سيكون مخصصاً لعمل اللجان البرلمانية (رقابة - متابعة - مناقشات)"، لافتاً إلى ان "الأسبوع المقبل سيشهد عقد الأربع جلسات الأخرى ليكتمل عقد الجلسات الثمانية".

واكد ان "مسألة تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى اشعار آخر دون أن يحدد يوم بعينه جاء لاحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة مثلاً"، لافتا الى ان "هذا لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقا".





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