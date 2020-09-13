وزارة الشباب تطالب الاتحادات الرياضية بعدم اشراك أي نادي لا يمتلك شهادة تأسيس

2020/09/13 | 09:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

طالبت وزارة الشباب والرياضة، الاتحادات الرياضية، بعدم اشراك أي نادي لا يحمل شهادة تأسيس في البطولات المحلية.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحادات الرياضية مطالبة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدم قبول اشراك اي نادي لا يمتلك اجازة تأسيس ضمن نشاطات الاتحادات”.

وأوضح أن “هذا الامر يأتي تطبيقاً للقوانين النافذة والتزاماً بقرار مجلس الوزراء المرقم 406 لعام 2018 كل نادي ليس لديه شهادة تأسيس لا يحق له المشاركة في الدوري”.

يذكر ان اغلب اندية الدوري الممتاز لا تمتلك شهادات تأسيس من قبل وزارة الشباب والرياضة.



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