ديالى تعلن الشروع ببناء 10 مدرسة حديثة بكلفة11 مليار

2020/09/13 | 09:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن الشروع ببناء 10 مدارس حديثة بكلفة بلغت 11 ملياردينار.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مشروع بناء 10 مدارس حديثة في بعقوبة ووضواحيها تم الشروع به من قبل شركات محلية متخصصة بعد اعطاء الضوء الاخضر من حكومة ديالى المحلية”.واضاف الحيالي،ان” المشروع والذي كلفته 11 مليار دينار جرى تخصيصها من ميزانية تنمية الاقاليم للعام الماضي 2019 وتاخر انجازها بسبب تداعيات فيروس كورونا”.واشار قائممقام قضاء بعقوبة الى ان” المدارس ستخفف من وطاة الزخم الحاصل في المدارس بشكل عام وتعطي مرونة عالية في خفض عدد الطلبة في الصفوف على نحو ايجابي”.وعانت ديالى في السنوات الماضية من نقص كبير في الابنية المدرسية بشكل دفع الى بروز الاكتظاظ في المدارس والصفوف

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