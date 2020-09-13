صندوق الإسكان يطلق الجباية الالكترونية لتسديد قروضه

2020/09/13 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يباشر صندوق الإسكان خلال تشرين الأول المقبل مشروع الجباية الالكترونية لتسديد أقساط القروض من قبل المستفيدين، بينما نفذ 75 بالمئة من خطته الاقراضية للعام الحالي 2020 .وقال مدير صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان ضياء موجد عبد الله في تصريح صحفي، ان "خطة الصندوق للعام الحالي 2020 تضمنت منح 12 ألف قرض للمستفيدين في عموم البلاد، مشيرا الى انه تمكن حتى الان من تنفيذ 75 بالمئة من هذه الخطة على الرغم من الظروف التي مر بها البلد بسبب انتشار جائحة كورونا وتوقف العمل في الكثير من مجالات الدولة، بيد ان الصندوق استمر بعمله باسلوب التقديم الالكتروني للراغبين بالحصول على القروض".واضاف ان الصندوق قام ايضا بفتح التقديم على طلبات الكشف الكترونيا لتسهيل عمل لجان الكشف أبان مدة الحظر وعدم عرقلة العملية الاقراضية.ونوه عبد الله بان الصندوق سيطلق بداية تشرين الاول المقبل مشروع الجباية الالكترونية لتسديد اقساط القروض من قبل المستفيدين، منبها الى ان الصندوق وبموافقة البنك المركزي ابرم عقدا مع احدى الشركات من اجل تفعيل جميع البطاقات التي تعود الى المواطنين سواء الـ (ماستر كارد) اوال ( كي كارد) بالنسبة للموظفين والمتقاعدين، الى جانب قيامها باصدار بطاقات خاصة للمستفيدين الكسبة الذين ليس لديهم بطاقات.وافاد بان خطة الصندوق تتضمن ايضا تمويل المجمعات السكنية الاستثمارية من خلال منح قروض للمواطنين المسجلين عليها، موضحا ان عدد المجمعات التي يجري تمويلها حاليا 7 مجمعات بواقع 2 ببغداد والبقية موزعة بين المحافظات الاخرى، لافتا الى الموافقة على تمويل 15 مشروعا جديدا موزعا بين عموم البلاد تماشيا مع التوجه الحكومي العام لحل ازمة السكن".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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