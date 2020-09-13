النزاهة: توقيف مدير عام تربية نينوى الأسبق لمخالفاتٍ بعقد شراء 122 سيارة

2020/09/13 | 09:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادَّ ة (340) من قانون العقوبات.وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهم المدير العام لتربية المحافظة الأسبق؛ على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات.ولفتت دائرة النزاهة إلى أن تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى سبق أن قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر بمليارين و100 مليون و875 ألف دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لمخالفته تعليمات العقود، ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.عمارالمسعودي شارك إذا أردت

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