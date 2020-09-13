فيروس كورونا يصيب مدرب اتلتيكو مدريد

2020/09/13 | 09:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلن نادي اتلتيكو مدريد الاسباني، أصابه مدربه الارجنتينني دييغو سيميوني بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان إن “مدربه دييغو سيميوني أصيب بفيروس كورونا وهو ما يعني أنه ربما يغيب عن أول مباراة للفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في غضون أسبوعين”.

وأضاف النادي الإسباني في بيانه، أنه “لم تظهر أي أعراض على المدرب الأرجنتيني الذي عزل نفسه في منزله بعد خضوعه للكشف خلال استعداد الفريق لبداية الموسم”.

وانطلق الموسم امس السبت، لكن تأجلت أول مباراتين لأتلتيكو بعد مشاركته في البطولة المصغرة بين ثمانية فرق بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ويستهل أتلتيكو مشواره في الموسم الجديد في 27 أيلول الجاري عندما يستضيف غرناطة.



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