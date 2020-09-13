المالية النيابية : موازنة 2020 ستكون لشهرين وقد تُقر أو تتأخر

2020/09/13 | 09:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر تفاصيل موازنة 2020 التي قدمتها الحكومة قبل عدة ايام الى البرلمان، مبينا ان الموازنة المقدمة ستكون لشهرين وقد تُقر أو تتأخر.وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستتقلة اليومالاحد , ان ” الموازنة المقدمة ستكون لشهرين وقد تُقر أو تتأخر “.واضاف ان ” زيادة في […]

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