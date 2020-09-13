الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور الأحزاب السياسية وديمومتها وفشلها - فلاح أمين الرهيمي

2020/09/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن ظهور الأحزاب السياسية تكمن وراء ظهورها أسباب وعوامل وظروف تحتم وجودها ونشاطها لتلك المرحلة من التاريخ في المجتمع التي تولد من رحمه وتعتمد في عملها ونشاطها وخدماتها وعلاقتها بجماهير المجتمع ويقاس فشلها ونجاحها من خلال ذلك في إنجازاتها الإيجابية أو عكس ذلك من إفراز سلبيات وجميعها تنعكس على حياة الشعب سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفي هذه الحالة إذا كانت إفراز تجربتها إيجابياً فتسير على النهج الذي ......





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