بلاسخارت ستزور النجف للقاء المرجع علي السيستاني اليوم

2020/09/13 | 09:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصدر مسؤول في النجف عن زيارة مرتقبة لممثلة الامم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت الى المحافظة للقاء المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ، قبل ظهر اليوم الاحد.

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