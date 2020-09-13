2020/09/13 | 09:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 13 ساعة

ضبط 55 هيكل عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي

منذ 13 ساعة

الدفاع تنفي موافقة وزيرها على تطوع 15 الف شخص بصفة جندي بالعام الماضي

منذ 16 ساعة

الصحة تسجل 4106 اصابة 60 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 16 ساعة

الاعلام الرقمي يدعو البرلمان الى اقرار قانون المبرمجين

منذ 23 ساعة

امانة بغداد: حملة ليلية لازالة هياكل متجاوزة

منذ يوم واحد

الرافدين يعلن شمول منتسبي الدفاع بالسلف والقروض

منذ يومين

امانة بغداد تعلن عن حملة خدمية مكثفة في الاحرار والشهداء والمتنبي

منذ يومين

اتلاف ٢١ طنا من المواد الغذائية لعدم مطابقتها المواصفات في كربلاء

منذ يومين

الصحة تسجل 4254 اصابة 67 حالة وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

توزيع المنتجات النفطية تدعو الوكلاء لاستلام البطاقة الوقودية الجديدة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : الحمدانية تدخل الخدمية الفعلية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد : الحمدانية تدخل الخدمية الفعلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).