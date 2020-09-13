فريق الشرطة يرفع جاهزيته للقاء الاهلي السعودي

2020/09/13 | 09:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

يواصل فريق الشرطة بكرة القدم تدريباته المكثفة تحضيراً لمباراته امام الأهلي السعودي التي ستقام بينهما يوم غد الاثنين، على ستاد خليفة الدولي في الدوحة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الاولى لدوري ابطال اسيا.

وقال المدير الفني لفريق الشرطة عبد الغني شهد في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن" الجهاز التدريبي للفريق اشرف على وحدة تدريبية اقيمت على ملعب الجامعة في قطر شملت تطبيق الاستراتيجية التي سيخوضها الفريق في المباراة "، مبينا انه " تم دراسة الفريق الخصم فيديويا من خلال تحليل بعض مبارياته لتوضيح نقاط القوة والضعف".

وأضاف شهد ان " تحليل بقية الأندية شمل تقييم المؤشرات الذهنية والبدنية، علاوة على دراسة الجوانب الخططية، التي تتمثل في قدرة اللاعب على شغل وتفعيل مركزه من اجل وضع الحلول المناسبة والتوقف عند المؤشرات الهجومية والدفاعية من اجل تدريب لاعبي الشرطة على الخطط الأنسب لمواجهتها خلال الفترة الزمنية المتبقية من المعسكر التدريبي، لاسيما ان الفريق السعودي يمتاز بقدرة تهديفية جيدة، إضافة الى خط وسط فعال، في المقابل لديه العديد من الهفوات الدفاعية وسوء التنظيم في مناطق محددة من الملعب".

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