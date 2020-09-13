2020/09/13 | 09:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل السومرية نيوز في البصرة، اليوم الأحد، بأن محتجين أغلقوا بوابة مديرية تربية المحافظة مطالبين بتحويلهم من أجور يومية إلى عقود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. محتجون يغلقون مبنى مديرية تربية البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. محتجون يغلقون مبنى مديرية تربية البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).