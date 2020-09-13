للمرة الثانية.. كورونا يهدد

2020/09/13 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكدت إصابة لاعبي الهلال (محمد البريك، وسلمان الفرج، وصالح الشهري، وحمد العبدان، ومحمد الواكد) بالإضافة لإداري الفريق سعود كريري، مما قد يعرض بطولة دوري أبطال آسيا لخطر التوقف للمرة الثانية.

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