الكشف عن مربع أسود على سطح عطارد

2020/09/13 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكتشف المتخصص المعروف في علم الآثار الافتراضي، سكوث وارنغ، على سطح عطارد مربعا أسود يشبه لوحة الفنان التشكيلي الروسي كازيمير ماليفيتش، “المربع الأسود”.إلا أن أبعاده اكبر بكثير حيث بلغ طول ضلعه 5 كيلومترات.



وعثر، وارنغ على مربعه الأسود فيصورة فوتوغرافية التقطها عام 2015 مسبار “ميسنجر” التابع لـ ناسا.ولا يشك الخبير في أنه قد قدم شهادة بنسبة 100% لوجود سكان كواكب خارجية على سطح عطارد بصفته أقرب كوكب إلى الشمس.ويرى الخبير أن المربع الأسود عبارة عن مدخل في قاعدة نشرها سكان كواكب أخرى تحت سطح عطارد حيث يستخرجون الثروات الطبيعية.



ولم يستبعد أن إقامتهم هناك قاعدة لمركباتهم الفضائية.فيما لم تعلق ناسا على هذا الاكتشاف الغريب.



وقال بعض علماء الكواكب إن المربع الأسود ذا أضلاع مستقيمة عبارة عن ظل أسقطه أحد المرتفعات على سطح عطارد.فيما يتساءل الكثير لماذا كان الظل على شكل مربع مستقيم الأضلاع، مع العلم أن استقامة الخطوط هي ظاهرة نادرة في الطبيعة.



أما كوكب عطارد فاكتشف لديه هيكل هندسي ثان ذو خطوط مستقيمة.يذكر أن مسبار “ميسنجر” الأمريكي كان قد التقط في 10 فبراير عام 2012 صورة فوتوغرافية لمستطيل أسود غامض مستقيم الأضلاع يبلغ طوله 6 كيلومترات وعرضه 3 كيلومترات.واعقد البعض آنذاك أن المستطيل هو مدخل لقاعدة سكان كواكب أخرى.



لكن البعض الآخر افترض أنه عبارة عن حجر كبير الأبعاد يعلو سطح عطارد ويبدو جسما دخيلا على خلفيته.يذكر أن مسبار “ميسنجر” أطلقته ناسا في مايو عام 2004 ليصل عطارد في مارس عام 2011.



وقام المسبار بـ4000 دورة حول الكوكب وكان ينزل تدرجيا نحو سطحه ثم استنفد وقوده وسقط على عطارد عام 2015 بعد أن نزل إلى ارتفاع 6 كيلومترات فوق سطحه.انتهى / 25م

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