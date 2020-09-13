هيئة النزاهة : صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق

2020/09/13 | 09:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار توقيف بحقِّ المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ استناداً إلى أحكام المادَّ ة (340) من قانون العقوبات.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان دائرة التحقيقات ، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء .واكدت أن “قاضي […]

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