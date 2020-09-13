العراق يستعد لتصدير التمور والشعير

2020/09/13 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة الزراعة، الاحد، استعداد العراق لتصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية وبكمية 700 ألف طن عن طريق المزايدة العلنية للمصدرين.

وكشف الوزير محمد كريم، عن آليات وتفاصيل تصدير الشعير التي سيقوم بها المصدرون العراقيون "حصراً" بعد استيفاء الشروط، وسيجري الإعلان عن المزايدة العلنية لكمية الشعير بحسب توجيهات مجلس الوزراء لأغراض التصدير لجميع الدول، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف: "المزايدة ستبدأ الأسبوع المقبل في مقر الوزارة لكل كمية ٥٠ ألف طن"، لافتا الى أن "البلدان التي تقدمت بطلبها إلى العراق لاستيراد الشعير، هي: إيران والسعودية وقطر".

وتسلمت مخازن وسايلوات الوزارة أيضاً، كامل كمية محصول الحنطة المقدرة بأكثر من خمسة ملايين طن، وهي بمثابة خزين ستراتيجي للأمن الغذائي للعراق بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي، إذ تقوم وزارة التجارة بطحنه وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية بعد أن كان العراق قبل سنتين يستورد من الخارج أكثر من ثلاثة ملايين طن حنطة سنويا.

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