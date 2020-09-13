قيادة الحدود : اعتقال 20 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة في البصرة

2020/09/13 | 09:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت قيادة حدود المنطقة الرابعة ، اعتقال 20 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة في محافظة البصرة.وقال قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “قوات قيادة حدود المنطقة الرابعة تنفذ حملات تفتيش مكثفة في قضاءي الفاو والزبير”.وأوضح البدران انه “تم اعتقال 20 مطلوباً ومصادرة […]

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