2020/09/13 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد الصفار ، أن موازنة 2020 التي سيصوت عليها البرلمان قريباً، ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس هناك مخاوف من وجود أزمة أو عجز في تسديد الرواتب.وقال الصفار، إن “موازنة 2020 ستقر مطلع الشهر المقبل، وإن قانون الموازنة سيصل البرلمان في غضون أسبوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصفار : موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصفار : موازنة 2020 ستؤمن رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).