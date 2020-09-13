2020/09/13 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النائب عن سائرون برهان المعموري

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

208 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف تحالف "سائرون"، الأحد، عن أسباب تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى اشعار آخر.

وذكر رئيس كتلة "سائرون" في محافظة ديالى، النائب برهان المعموري في بيان، اليوم، 13 أيلول 2020، ان "مسألة تأجيل عقد جلسات مجلس النواب إلى إشعار آخر دون أن يحدد يوم بعينه جاء لاحتمال اللجوء إلى الدعوة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار الموازنة مثلا"، مبينا أن " هذا لا يعني تعطيل عمل المجلس أو التهاون في عقد جلساته إطلاقا".

واوضح أنه" كما هو معلوم فإن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على تحقيق ما لا يقل عن (8) جلسات خلال الشهر الواحد "، مضيفا ان "طبيعة الدوام في المجلس تقسم خلال الشهر إلى قسمين، أسبوعين جلسات وأسبوعين لعمل اللجان البرلمانية".

وأشار إلى أنه" مع بداية الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة فقد حقق المجلس في الأسبوع الأول (4) جلسات، وهذا الأسبوع سيكون مخصصاً لعمل اللجان البرلمانية (رقابة - متابعة - مناقشات)"، مؤكدا ان "الأسبوع المقبل سيشهد عقد الأربع جلسات الأخرى ليكتمل عقد الجلسات الثمانية".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون يكشف سبب تأجيل عقد جلسات البرلمان) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون يكشف سبب تأجيل عقد جلسات البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).