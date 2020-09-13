صورة نادرة للفنان كاظم الساهر التقطت قبل 45 عاما في العراق

2020/09/13 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

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الفنان كاظم الساهر

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

نشر ابن شقيقة الفنان، كاظم الساهر، صورة نادرة له في العراق التقطت قبل 45 عاما ، وذلك في ذكرى الاحتفال بعيد ميلاد الفنان العراقي.

وبحسب الصورة المنشورة على حساب بدر السامرائي، يظهر الأخير بجوار خاله كاظم الساهر، في الصورة النادرة، التي يعود تاريخها إلى 15 تشرين الأول 1975.

وكتب السامرائي، لخاله مع الصورة مهنئا إياه بعيد ميلاده: "كل عام وأنت بصحة وخير".

جدير بالذكر ان الحسابات الرسمية لكاظم الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفلت أمس السبت، بعيد ميلاده وذلك بنشرها مقطعا مصورا لحفل غنائي أحياه في مصر، وكان الجمهور يغني له "سنة حلوة يا كاظم"، بينما ملامح الخجل ظاهرة على وجهه.





ر.إ

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