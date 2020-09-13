التعليم العالي تصدر قرارات بشأن المنقولين ضمن قناة الموازي

2020/09/13 | 10:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اصدرت وزارة التعليم العالي ، قرارات بشأن المنقولين ضمن قناة الموازي ونقل طلبة طب الأسنان والصيدلة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، انه “تقرر تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المنقولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي واعتماد معدل 80 % لنقل طلبة طب الأسنان […]

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