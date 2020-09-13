الحشد الشعبي يُطلق عملية “الفتح المبين” لانهاء الخلايا الارهابية غرب الانبار

2020/09/13 | 10:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع الانبار، الاحد، عن انطلاق عملية عسكرية فجر اليوم بأسم (الفتح المبين) لمداهمة وتفتيش عدد من الاهداف المنتخبة المهمة على صعيد امن محافظة الانبار.وقال قائد العمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسة واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي ( 13-17-18-19-37) اضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي”.واضاف مصلح، أن “هدف العملية عدد من الاهداف والتي بحسب التقارير الاستخبارية يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة والتي نفذت عدد من العمليات في الايام السابقة في محافظة الانبار”.واشار قائد العمليات الى ان “العملية مدعومة جويآ من قبل طيران الجيش وتعد العملية مهمة ومباغته للعدو وستحقق الاهداف المرسومة وفق المعطيات التي تصل الينا من مصادرنا”.



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