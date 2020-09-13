ماهي نتائج سوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاقتصادية على الاقتصاد العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/13 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بسبب تفشي كورونا في انحاء مختلفة من العالم انطلاقا من الصين , وبسبب سوء الادارة وغياب الرؤية لدى راسمي السياسة الاقتصادية للعراق , واستشراء الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة المختلفة وتبديد موارد مالية واقتصادية هائلة , اضافة الى تشوه بنية الاقتصاد العراقي وقاعدته الاحادية الريعية الهشة , يقف العراق على حافة كارثة مالية , حيث انخفضت العائدات المالية النفطية الواردة للعراق كون اقتصاده اقتص ......





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