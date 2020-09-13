البصرة .. القبض على 23 مطلوباً والعثور على كدس للعتاد ضمن الصفحة الرابعة من الوعد الصادق

2020/09/13 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوة الغامضة

هذا عنوان يوحي بقصة بوليسية، لكن ما في القصة البوليسية، لا علاقة له بما نتحدث عنه، حديثنا عن قوى و "طاقات" مفاجئة توجه أفعالا مؤثرة acticns، القوة الغامضة التي نتحدث عنها،

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