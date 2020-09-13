2020/09/13 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن 11 طالب لجوء سوري تم ترحيلهم من المملكة المتحدة إلى إسبانيا قبل تسعة أيام، وتم التخلي عنهم في شوارع مدريد، عادوا جميعا إلى كاليه في فرنسا، على أمل الوصول إلى بريطانيا مرة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بريطانيا مرورا بإسبانيا وصولا إلى فرنسا.. معاناة 11 لاجئا سوريا مع حلم لم يتحقق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بريطانيا مرورا بإسبانيا وصولا إلى فرنسا.. معاناة 11 لاجئا سوريا مع حلم لم يتحقق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).