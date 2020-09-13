مصرف الرافدين يحث منتسبي الدفاع لتوطين رواتبهم والاستفادة من السلف والقروض

2020/09/13 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حث مصرف الرافدين منتسبي وزارة الدفاع على توطين رواتبهم على مصرفنا والحصول على بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد توطين رواتبهم لدى المصرف فانهم مشمولين بالسلف والقروض والخدمات الاخرى التي يقدمها المصرف”.

ودعا منتسبي المصرف “اختيار المصرف والاستفادة من المنتجات المصرفية وخصوصا الخدمات الالكترونية منها”.

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