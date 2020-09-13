الوكالة الرسمية: بلاسخارت وصلت النجف للقاء المرجع السيستاني

2020/09/13 | 10:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ممثلةُ الأممِ المتحدةِ في العراق جينين بلاسخارت إلى النجف الأشرف.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، أن " ممثلةَ الأممِ المتحدةِ جينين بلاسخارت وصلت إلى النجف الأشرف للقاءِ المرجعِ الأعلى السيد السيستاني".

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