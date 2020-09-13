2020/09/13 | 10:18 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 سبتمبر 2020 | 10:16 صباحاً | عدد القراءات : 4

خلية الإعلام الأمني: القبض على 33 مطلوباً والعثور على كدس للعتاد ضمن الصفحة الرابعة من الوعد الصادق

خلية الإعلام الأمني: القبض على 33 مطلوباً والعثور على كدس للعتاد ضمن الصفحة الرابعة من الوعد الصادق

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