الرافدين يحث منتسبي الدفاع لتوطين رواتبهم والاستفادة من السلف والقروض

2020/09/13 | 10:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..حث مصرف الرافدين منتسبي وزارة الدفاع على توطين رواتبهم على مصرفنا والحصول على بطاقة الماستر كارد .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد توطين رواتبهم لدى المصرف فانهم مشمولين بالسلف والقروض والخدمات الاخرى التي يقدمها المصرف “.داعيا منتسبي المصرف اختيار المصرف والاستفادة من المنتجات المصرفية وخصوصا الخدمات الالكترونية منها.



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