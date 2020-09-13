2020/09/13 | 10:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد عاصفة ترابية تضرب الانبار قادمة من الاردن

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