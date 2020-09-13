بلاسخارات تصل النجف الاشرف للقاء المرجع الاعلى السيد السيستاني

2020/09/13 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصلت ممثلةُ الأممِ المتحدةِ في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف الأشرف.

وقال مراسل “تقدم” إن ممثلةَ الأممِ المتحدةِ جينين بلاسخارت وصلت إلى النجف الأشرف.

واضاف ان الزيارة تأتي للقاءِ المرجعِ الأعلى السيد السيستاني.

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