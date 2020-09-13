بومبيو من قبرص ينصح تركيا بوقف الانشطة في شرق المتوسط داعياً لحل الخلافات دبلوماسياً

2020/09/13 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة لقبرص، تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّرا في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى دعم السبل الدبلوماسيّة.ونشرت تركيا التي تبحث عن احتياطات للغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان … Readmore

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