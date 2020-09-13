طالبان والحكومة الافغانية تواصلان محادثات السلام في قطر وسط خلافات عميقة بينهما

2020/09/13 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، اليوم الأحد (13 أيلول 2020)، محادثات السلام بينهما غداة يوم أول كشف وجود اختلافات عميقة في وجهات النظر بين الطرفين المتحاربين في أفغانستان التي تشهد حربا منذ نحو 19 عاماً.وتبدو تحديات “الحوار الأفغاني” كثيرة … Readmore

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