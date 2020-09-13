العراق يستعد لتصدير محصول في سابقة لم تحدث من عقود

2020/09/13 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد العراق لتصدير محصول الشعير الفائض عن حاجة السوق المحلية ، في سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحدث منذ عقود طويلة.وكشف وزير الزراعة محمد كريم، في تصريح صحفي، عن "آليات وتفاصيل تصدير الشعير التي سيقوم بها المصدرون العراقيون حصراً بعد استيفاء الشروط، وسيجري الإعلان عن المزايدة العلنية لكمية الشعير بحسب توجيهات مجلس الوزراء لأغراض التصدير لجميع الدول".وبين، أن "المزايدة ستبدأ الأسبوع المقبل في مقر الوزارة لكل كمية ٥٠ ألف طن، أما البلدان التي تقدمت بطلبها إلى العراق لاستيراد الشعير، فهي: إيران والسعودية وقطر".ولفت الى ان "مخازن وسايلوات الوزارة تسلمت أيضاً، كامل كمية محصول الحنطة المقدرة بأكثر من خمسة ملايين طن، وهي بمثابة خزين ستراتيجي للأمن الغذائي للعراق بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي، إذ تقوم وزارة التجارة بطحنه وتوزيعه ضمن البطاقة التموينية بعد أن كان العراق قبل سنتين يستورد من الخارج أكثر من ثلاثة ملايين طن حنطة سنويا.أما محصول التمر الذي تميز به العراق لقرون طويلة، عاد لواجهة التصدير مرة أخرى، إذ سيجري في مقر وزارة الزراعة اجتماع مع المصدرين لتحديد الضوابط التي سيتم العمل بها والكميات التي ستصدر لكي يصل التمر العراقي بمواصفات عالية جداً، وسيجري وفق وزير الزراعة محمد كريم، "تعفير وفحص التمر المصدر للدول المستوردة، لتكون الأسعار متوازنة مع الدول المجاورة“، مبيناً أنه ”ستتم المباشرة بتصدير تمور الموسم الزراعي الحاليبتاريخ 1/10/2020، وعنده تكون التمور مكتملة النضج ويكون توقيت دخولها مناسباً للسوق العالمية للتمور".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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