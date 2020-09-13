2020/09/13 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى، مشمساً وحاراً، وفي المنطقة الشمالية، مشمساً، وفي المنطقة الجنوبية، مشمساً وحاراً مع قطع من الغيوم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة ستكون بمعدل 47 مْ في مدينة بغداد".

وأضاف، ان طقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة سيكون في عموم مناطق البلاد مشمساً وحاراً، ولا تغير في درجات الحرارة".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس حار حتى الخميس.. وهذه درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس حار حتى الخميس.. وهذه درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).