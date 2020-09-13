اعتقال مطلوبين والعثور على أسلحة خلال عمليات أمنية في البصرة

2020/09/13 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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اعتقال مطلوبين

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن نتائج الصفحة الرابعة من عمليات" الوعد الصادق في البصرة.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، 13 أيلول 2020، ان القوات الأمنية وضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من القاء القبض على 33 مطلوبا بقضايا قانونية مختلفة واثنين من الجنسية الآسيوية مخالفين للإقامة، كما عثرت على كدس عتاد في منطقة المحياة و3 رمانات قاذفة عيار 40 ملم ضد الدروع و5 رمانات قاذفة عيار 40 ملم ضد الأشخاص.

وأضاف البيان أنه تم العثور أيضا على 8 حشوات دافعة لرمانة القاذفة عيار 40 ملم ورمانتين دفاعية وقاعدة أحادية عيار 12/7 ملم وشريط أحادية عيار 12/7 ملم سعة 60 أطلاقة مملوءة.

وأشار إلى انه تم التعامل مع المواد المضبوطة والملقى القبض عليهم وتسليمهم الى الجهات المختصة.

وكان قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام، أكد في بيان، اليوم، ان "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص"، وذلك بعد إعلان قيادة شرطة البصرة في وقت سابق، نجاح المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق بعد ان حققت الأهداف المرسومة لها.

ر.إ

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