توقيف مدير عام تربية نينوى الأسبق لمخالفات بعقد شراء 122 سيارة

2020/09/13 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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مديرية تربية نينوى

فوتو: ارشيف

منذ 30 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن صدور قرار توقيف بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم، 13 أيلول 2020، ان قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قرارا بتوقيف المتهم المدير العام لتربية المحافظة الأسبق، على خلفية المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديرية تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات.

وأضاف البيان أن "تحقيقات مديرية تحقيق الهيئة في نينوى سبق أن قادت إلى وجود مغالاة في العقد تقدر بـ (2.100.875.000) ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في آب الماضي، عن صدور أمر قبض بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق، لمخالفته تعليمات العقود، ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديرية.

ر.إ

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