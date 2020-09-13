رئيس الوزراء الاردني يدعو الى الاستعداد للأسوء بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/09/13 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الى الاستعداد للاسوء بشأن فيروس كورونا.واعرب الرزاز، خلال زيارته إلى وزارة الصحة عن “تقدير حكومته للجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر الصحية في فحوصات الكشف عن الإصابة ب‍كورونا وتحديد المصابين والمخالطين بسرعة وكفاءة”.ولفت … Readmore

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