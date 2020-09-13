مقتل شخص بإطلاق نار في إنديانا الأمريكية

2020/09/13 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، يوم أمس السبت، بإطلاق الرصاص في مركز تسوق في ميشوكا بولاية إنديانا بالولايات المتحدة.وقالت شركة ABC التلفزيونية، اليوم الأحد نقلا عن السلطات المحلية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.ولم يتم تقديم معلومات عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.



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