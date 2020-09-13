السخونة “تلازم” أجواء العراق لفترة إضافية.. درجات أربعينية تخيم على المحافظات كافة

2020/09/13 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الحالة الجوية لمناطق البلاد الوسطى والشمالية والجنوبية للايام المقبلة، فيما أشارت إلى أن درجات ستصل إلى 47 مئوية في معظم محافظات العراق.

وذكرت الهيأة في جدول توضيحي، أن “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الأحد سيكون مشمساً حاراً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة”.

وأضافت الجداول، أن “المنطقة الشمالية سيكون طقسها مشمسا مع بعض القطع والغيوم، ولا تغيير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

وأشارت إلى أن “طقس المنطقة الجنوبية سيكون مشمساً حاراً مع ظهور بعض الغيوم، ولا تغيير بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

وتابعت الجداول أن “الطقس في المنطقة الوسطى ليوم الإثنين سيكون مشمساً حاراً، ولا تغيير في درجات الحرارة، فيما ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، اما المنطقة الشمالية سيكون طقسها مشمسا، ولا تغيير بدرجات الحرارة، ورياحها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، اما بالنسبة لطقس المنطقة الجنوبية سيكون مشمساً حاراً مع قطع من الغيوم مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

واوضحت أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية، لا يختلف عن اليوم الذي سبقه من ناحية درجات الحراة والرياح، إلا في المنطقة الجنوبية ستكون الرياح جنوبية غربية إلى معتدلة السرعة”.

اما بالنسبة إلى طقس يومي الأربعاء والخميس فإن “المنطقة الوسطى سيكون طقسها مشمسا ايضا في يومي الاربعاء والخميس، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، اما المنطقة الشمالية فستكون في يومي الأربعاء والخميس ايضا حار ومشمس ولا تغير بدرجات الحرارة ، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، اما طقس المنطقة الجنوبية فستكون مشمسا وحارا لا تتغير فيه درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

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