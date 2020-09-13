استجابة لوعود البرلمان في تحقيق مطالبهم.. الأطباء المقيمون ينهون إضرابهم

2020/09/13 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استجابة لوعود مجلس النواب في تحقيق مطالبهم، أنهى الاطباء المقيمون، إضرابهم رسمياً.

وقال الناطق باسم نقابة الأطباء حيدر العزاوي إن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا حادا في الملاكات الطبية، مبيناً أن الاضراب وتعليق الدوام هدفهما الضغط لتحقيق عدد من المطالب المشروعة من بينها تضمين الموازنة العامة فقرة تخص تعيين ملاكات طبية لتعويض النقص وبناء نظام صحي جديد يليق بالمواطن العراقي.

وأضاف العزاوي أن النظام الصحي في العراق لم يتم تطويره منذ عام ألف وتسعمئة وخمسة وثمانين، مطالباً الجهات ذات العلاقة برفد المؤسسات الصحية بالأطباء الاختصاص وتعيينهم بعد خضوعهم لتدريب علمي.

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