ثائر احمد يعلن انتصاره على فيروس كورونا

2020/09/13 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اعلن المدرب الكروي ثائر احمد انتصاره التام على فيروس كورونا المستجد، مؤكدا استقرار حالته الصحية.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان " المدرب ثائر احمد تعافى بشكل كامل من فيروس كورونا وهو الان بصحة جيدة "، مبينا ان " المدرب اجرى التحليلات المخبرية ، والتي اشارت نتائجها الى شفائة من الوباء بشكل تام ".

واضاف ان " ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تدهور الحالة الصحية للمدرب هو عار عن الصحة، وهو الان يتمتع بصحة جيدة ".

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