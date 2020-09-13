وسط التوتر مع تركيا.. رئيس الوزراء اليوناني يعلن إبرام صفقات أسلحة لتعزيز القدرات العسكرية

2020/09/13 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن "برنامج مهم" لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد يتضمن شراء أسلحة بينها 18 مقاتلة رافال فرنسية، سيتم الإعلان عن مزيد من تفاصيله في مؤتمر صحافي، الأحد.

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