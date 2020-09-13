طائرة الشطرة تستعد للدوري العراقي بالناشئين

2020/09/13 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

يواصل فريق الطائرة استعداده وتدريباته من اجل المشاركة في بطولة الدوري العراقي لفئة الناشئين المقرر أقامتها في الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل على ان يحدد مكان اقامة البطولة لاحقاً، ويذكر ايضا ان الفريق يضم حالياً حوالي 18 لاعباً حيث يخوض الفريق ثلاث حصص تدريبية في الاسبوع لعدم وجود قاعة رياضية.

وقال مشرف الفريق طاهر العبودي في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ “بدأنا بأعداد الفريق على ساحة النادي بسبب غلق المنشآت الرياضية وغلق قاعة منتدى الشباب والرياضة”.

وأوضح “لعبنا مباراتين وديتين أمام نادي النصر والمدرسة التخصصية في الجبايش ومن المؤمل ان نخوض مباراة ودية ثالثه أمام نادي الرميثة في السماوة الأسبوع المقبل وعازمون على تحقيق نتائج جيدة”.

ومن جانبه قال مدرب الفريق عادل حسين إن “الاستعدادات كانت فقيرة في ظل جائحة كورنا حيث أثرت في عدم حضور اللاعبين ومنهم الاساسين إلى التمرين ، التمرين خارج القاعة يعتبر تمرين بدني وليس مهاري”.

وبين ان “مبارياتنا التجريبية هدفها جمع اللاعبين ونتأمل فتح القاعات الرياضية للمباشرة بالتمرين البدني والمهاري”.



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