مجلس الوزراء: شحنة من الحنطة ستنقل بحراً إلى السودان

2020/09/13 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، استمرار العراق في عمليات الإغاثة للشعب السوداني عبر شحنات من المساعدات.



وذكر بيان للأمانة تلقى "ناس" نسخة منه، (13 أيلول 2020)، أنه "تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن فتح جسر جوي وبحري لايصال المواد الإنسانية العاجلة، تضامناً مع الشعب السوداني الشقيق في محنته التي تعرض إليها بسبب موجة الفيضانات مؤخراً، باشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإشراف على تنفيذ التوجيه، والتنسيق مع وزارات الدفاع والخارجية والصحة والتجارة والنقل والهجرة والمهجرين، لتأمين المواد بصورة عاجلة".

وتابع البيان، "انطلقت أمس السبت، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الوجبة الأولى التي تضمنت (١٢) طنّاً من المواد الطبية العاجلة، رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، الذي نقل مواساة حكومة وشعب العراق، لعائلات المفقودين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".

واضاف، "ستستمر الوزارات بتوفير الجهد اللازم لنقل المواد الإنسانية العاجلة تباعاً، كالمواد الطبية والسلات الغذائية والخيام، كما جهزت وزارة التجارة، كميات من مادة الحنطة، سيتم نقلها عبر البحر، بالتنسيق مع وزارة النقل".

واشار البيان إلى "استقبال الوفد في مطار الخرطوم الدولي من قبل ممثلين عن وزارة الصحة، ومنظمة شؤون النازحين السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل وأركان السفارة العراقية في الخرطوم، وقدم الجانب السوداني، شكره وامتنانه إلى حكومة وشعب العراق، لهذه المبادرة الإنسانية".

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