لماذا رفض السياسي مثال الالوسي دعوة لزيارة طهران؟

2020/09/13 | 10:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي مثال الآلوسي عن تفاصيل محادثة جرت بينه وبين السفير الإيراني الأسبق حسن قمي، حول زيارة الآلوسي إلى إسرائيل.وقال الآلوسي في تغريدة بموقع تويتر: “زارني السفير الإيراني الأسبق في مقر الحزب بالمسبح، وقدم إعجاب القيادات الإيرانية بالآلوسي، … Readmore

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