2020/09/13 | 10:49 - المصدر: عين العراق

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الأحد 13 سبتمبر 2020 | 10:32 صباحاً | عدد القراءات : 22

طقس مشمس حار ..اليومين المقبلين بحرارة دون 50 مئوية

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا ، بحرارة دون 50 مئوية بعدة درجات.

وذكر بيان :" ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاثنين مشمسا حار ا جدا بغيوم متفرقة .



والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30)كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم في المنطقة الوسطى ،شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم في الشمالية والجنوبية.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 26 مئوية والعظمى 47 مئوية.

وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في الموصل 22 مئوية واعلاها في اربيل 31مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 39 مئوية واعلاها في كربلاء وميسان والناصرية والبصرة 47 مئوية.

وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل..طقسا وحركة رياح مع تباين بدرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض عن اليوم السابق

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