لـ4 أسباب مختلفة.. القطارات تشهد إقبالًا عراقيًا واسعًا في أول استئناف لرحلاتها بعد توقف

2020/09/13 | 10:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النقل، السبت، استئناف رحلاتها السككية باتجاه محافظة البصرة بعد توقف دام ستة أشهر، فيما كشفت وجود اقبال واسع على القطارات بسبب مايتمتع به النقل السككي كالسرعة والامان والاجور الملائمة وتقديم افضل الخدمات.

وقال مدير عام الشركة، طالب جواد الحسيني، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “استئناف الخط جاء ضمن الاهتمامات المباشرة لوزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة تفعيل الخدمات السككية للمواطنين من أجل المساهمة في عملية خدمة النقل الداخلي بين محافظات البلاد، بعد انقطاع دام قرابة ستة أشهر نتيجة فيروس كورونا”.

وأضاف أنه “تم استكمال كافة التدابير والإجراءات الوقائية على ضوء تعليمات الجهات الصحية في البلاد لغرض حماية مسافرينا على متن تلك القطارات من خلال نصب منظومة تعفير عند الأبواب الرئيسيّة لدخول المسافرين، فضلاً عن الاستمرار في تعفير عربات المسافرين بشكل متواصل مع توفير المواد المخصصة لذلك من أجل تحقيق السفر الآمن للمواطنين الكرام”.

وتابع، “هناك اقبال ملحوظ على قطارات السكك، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المسافرين خلال الايام القليلة القادمة، للمميزات التي يتمتع بها قطاع النقل السككي كالسرعة والأمان والأجور الملائمة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين”.

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