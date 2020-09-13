الوقف السني ينعى ناظم شاكر ويشيد بعطاء الفقيد

2020/09/13 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر، الذي توفي متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدر كمبش بيانا أشاد من خلاله بالراحل، مؤكدا أن الفقيد عرف بعطائه الوافر للوطن من خلال مسيرة مليئة بالإنجازات، التي سطرها في تأريخ كرة القدم، سائرا على درب نجوم العراق في البذل والعطاء خدمة للبلاد.

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